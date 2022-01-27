"Металлист" пропустил абсурдный гол на 1-й минуте (видео)

Конфуз случился уже в первой атаке.

В предпоследнем контрольном матче на первом сборе в Турции харьковский "Металлист", который может приютить легенду "Шахтера", провел спарринг с польским "Радомяком". Встреча завершилась со счетом 1:1, а запомнилась благодаря вратарскому ляпу 25-летнего вратаря Даниила Каневцева.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале харьковской команды.

Уже на первой минуте поляки провели голевую атаку, которая завершилась странным голом Мауридеса Жуниора. Вратарь "Металлиста" просто отдал мяч сопернику, а бразилец с нескольких метров был точен. На 22-й минуте Богдан Порох сравнял счет, замкнув прострел с левого фланга.

Видео гола Мауридеса:

Видеообзор матча "Металлист" — "Радомяк":

Полный матч "Металлист" — "Радомяк":

Добавим, что в последней контрольной игре на первом сборе "Металлист" сыграл вничью с "Вартой" (0:0). К слову, и "Варта" и "Радомяк" представляют элитный польский дивизион. Команды идут на четвертом и 16-м местах соответственно. "Металлист" является лидером Первой лиги Украины.

Полное видео матча "Металлист" — "Варта"

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент "Металлиста" уколол "Динамо" из-за качества полей.