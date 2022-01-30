Внук Мохаммеда Али отправил соперника в стоячий нокаут (видео)

Боксер выиграл свой четвертый поединок в профи.

Внук легенды спорта Мохаммеда Али Нико Али Уолш успешно провел бой на арене Hard Rock Hotel & Casino на вечере бокса Top Rank в Талсе (штат Оклахома, США).

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Противостоял небитому Нико 31-летний американец Джеремия Йегер. Бой продлился всего два раунда. Сначала Али Уолш отправил 31-летнего оппонента в тяжелый нокдаун, а затем он во втором раунде завершил схватку у канатов. После мощного пропущенного удара с левой Йегер повис на канатах, а судья остановил дуэль. Бой завершился техническим нокаутом, хотя Джеремия еще стоял на ногах.

Видео нокаута в бою Нико Али Уолш — Джеремия Йегер:

Лучшие моменты боя Нико Али Уолш — Джеремия Йегер:

Добавим, что 21-летний Нико выиграл свой 4-й бой в профи. Йегер проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке 1 победу и ничью.

"Телеграф" напоминает, что свой предыдущий поединок Нико провел в андеркарде шоу Василий Ломаченко — Ричард Комми. Тогда его бой продлился всю дистанцию в 4 раунда.