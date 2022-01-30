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Онук Мохаммеда Алі відправив суперника у стоячий нокаут (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ніко Алі Уолш та Мохаммед Алі Новина оновлена 30 січня 2022, 10:44
Ніко Алі Уолш та Мохаммед Алі

Боксер виграв свій четвертий поєдинок у профі.

Онук легенди спорту Мохаммеда Алі Ніко Алі Уолш успішно провів бій на арені Hard Rock Hotel & Casino на вечорі боксу Top Rank у Талсі (штат Оклахома, США).

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Top Rank Boxing.

Протистояв небитому Ніко 31-річний американець Джеремія Йегер. Бій тривав лише два раунди. Спочатку Алі Уолш відправив 31-річного опонента у важкий нокдаун, а потім він у другому раунді завершив бій біля канатів. Після потужного пропущеного удару з лівої Йегер повис на канатах, а суддя зупинив дуель. Бій завершився технічним нокаутом, хоча Джеремія ще стояв на ногах.

Відео нокауту в бою Ніко Алі Уолш — Джеремія Йегер:

Найкращі моменти бою Ніко Алі Уолш — Джеремія Йегер:

Додамо, що 21-річний Ніко виграв свій 4-й бій у профі. Йегер програв удруге, маючи у своєму послужному списку 1 перемогу та нічию.

"Телеграф" нагадує, що свій попередній поєдинок Ніко провів в андеркарді шоу Василь Ломаченко — Річард Коммі. Тоді його бій не завершився достроково.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Мохаммед Алі #Ніко Алі Уолш
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