Рус

Онук Мохаммеда Алі побив суперника перед боєм Ломаченка (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
47
Мохаммед Алі та Ніко Алі Уолш Новина оновлена 12 грудня 2021, 15:09
Мохаммед Алі та Ніко Алі Уолш

Спадкоємець великого боксера виграв свій третій бій.

Американець Ніко Алі Уолш, онук легендарного боксера Мохаммеда Алі, провів свій третій поєдинок на професійному ринзі на шоу боксу Василь Ломаченко — Річард Коммі в Нью-Йорку. Цього разу Алі-молодший не зумів здобути дострокову перемогу.

У 4-раундовому поєдинку, який проходив у рамках середньої ваги (до 72,574 кг), Алі виглядав набагато краще, ніж Рейєс Санчес, проте здобути нокаут не зумів. За підсумками сутички судді віддали перемогу Ніко рішенням більшості — 40-36, 38-38 та 39-37.

Відео бою Ломаченко — Коммі

Найкращі моменти бою Ніко Алі Уолш – Рейєс Санчес:

Таким чином, небитий 21-річний Алі Уолш виграв свій третій поєдинок у профі. На рахунку 29-річного Рейєса 6 перемог за однієї поразки.

Нагадаємо, на вечорі боксу у Нью-Йорку відбулося чимало видовищних боїв. У важкому нокауті опинився український суперваговик Олександр Тесленко, який у другому раунді зазнав дострокової поразки від небитого Джареда Андерсона. Також непереможний Зандер Зайас побив вікового боксера Алессіо Мастронунціо, а Джон Бауза відправив Майкла Вільямса в ефектний нокаут.

Теги:
#Бокс #Мохаммед Алі #Ніко Алі Уолш
Зеленський розкритикував поведінку Гогілашвілі
Політика
Зеленський жорстко відреагував на скандал із заступником голови МВС Гогілашвілі: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський розкритикував поведінку Гогілашвілі
Зеленський жорстко відреагував на скандал із заступником голови МВС Гогілашвілі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Гогілашвілі отримав орден ще восени 2020-го
Гогілашвілі — орденоносець: за що Зеленський нагородив заступника голови МВС, який потрапив у скандал
Дата публікації
Категорія
Василь Ломаченко
Ломаченко після перемоги над Коммі з’явився у ринзі з прапором, але не України (фото)
Дата публікації
Категорія
Вітольд Фокін
Фокін розповів, хто запропонував призначити його переговорником у Мінську
Дата публікації
Категорія
У Новояворівську масово потруїлися діти
Стало зле після хокейного матчу: на Львівщині - масове отруєння дітей