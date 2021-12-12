Онук Мохаммеда Алі побив суперника перед боєм Ломаченка (відео)

Спадкоємець великого боксера виграв свій третій бій.

Американець Ніко Алі Уолш, онук легендарного боксера Мохаммеда Алі, провів свій третій поєдинок на професійному ринзі на шоу боксу Василь Ломаченко — Річард Коммі в Нью-Йорку. Цього разу Алі-молодший не зумів здобути дострокову перемогу.

У 4-раундовому поєдинку, який проходив у рамках середньої ваги (до 72,574 кг), Алі виглядав набагато краще, ніж Рейєс Санчес, проте здобути нокаут не зумів. За підсумками сутички судді віддали перемогу Ніко рішенням більшості — 40-36, 38-38 та 39-37.

Відео бою Ломаченко — Коммі

Найкращі моменти бою Ніко Алі Уолш – Рейєс Санчес:

Таким чином, небитий 21-річний Алі Уолш виграв свій третій поєдинок у профі. На рахунку 29-річного Рейєса 6 перемог за однієї поразки.

Нагадаємо, на вечорі боксу у Нью-Йорку відбулося чимало видовищних боїв. У важкому нокауті опинився український суперваговик Олександр Тесленко, який у другому раунді зазнав дострокової поразки від небитого Джареда Андерсона. Також непереможний Зандер Зайас побив вікового боксера Алессіо Мастронунціо, а Джон Бауза відправив Майкла Вільямса в ефектний нокаут.