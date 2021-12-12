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Внук Мохаммеда Али избил соперника перед боем Ломаченко (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Мохаммед Али и Нико Али Уолш Новость обновлена 12 декабря 2021, 15:09
Мохаммед Али и Нико Али Уолш

Наследник великого боксера выиграл свой третий бой.

Американец Нико Али Уолш, внук легендарного боксера Мохаммеда Али, провел свой третий поединок на профессиональном ринге на шоу бокса Василий Ломаченко — Ричард Комми в Нью-Йорке. На этот раз Али-младший не сумел добыть досрочную победу.

В 4-раундовом поединке, который проходил в рамках среднего веса (до 72,574 кг), Али смотрелся намного лучше, чем Рейес Санчес, однако добыть нокаут не сумел. По итогам схватки судьи отдали победу Нико решением большинства — 40-36, 38-38 и 39-37.

Видео боя Ломаченко — Комми

Лучшие моменты боя Нико Али Уолш – Рейес Санчес:

Таким образом, небитый 21-летний Али Уолш выиграл свой третий поединок в профи. На счету 29-летнего Рейеса 6 побед при одном поражении.

Напомним, на вечере бокса в Нью-Йорке состоялось немало зрелищных боев. В тяжелом нокауте оказался украинский супертяж Александр Тесленко, который во втором раунде потерпел досрочное поражение от небитого Джареда Андерсона. Также непобедимый Зандер Зайас избил более возрастного боксера Алессио Мастронунцио, а Джон Бауза отправил Майкла Уильямса в эффектный нокаут.

Теги:
#Бокс #Мохаммед Али #Нико Али Уолш
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