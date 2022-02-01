Укр

Выступающий в России украинец ответил, чья сборная по футболу сильнее

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Иван Ордец Новость обновлена 01 февраля 2022, 10:26
Иван Ордец

Футболист мечтает о товарищеском матче между командами.

Украинский центральный защитник московского "Динамо" Иван Ордец, который осенью 2021 года продлил контракт с клубом, сравнил сборные Украины и России.

Соответствующее интервью экс-игрока сборной Украины доступно на sport-express.ru.

Иван признался, что хотел бы увидеть официальную игру между национальными командами РФ и Украины, однако для этого стоило бы для начала провести товарищеский спарринг между сборными. Кроме того, он подчеркнул, что сборная Украины на данный момент сильнее российской команды за счет системы и стиля.

"Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль", — заявил Ордец.

Добавим, что Ордец являлся игроком сборной Украины до своего перехода в российский клуб. На его счету 12 матчей за главную команду страны и один забитый гол. В сезоне 2021/22 29-летний Иван провел за московское "Динамо" 19 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ордец забил гол в ворота московского "Спартака".

Теги:
#Сборная Украины #Сборная России #ФК Динамо (Москва) #Иван Ордец
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