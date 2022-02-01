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Українець, що виступає у Росії, відповів, чия футбольна збірна сильніша

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Іван Ордець Новина оновлена 01 лютого 2022, 10:26
Іван Ордець

Футболіст мріє про товариський матч між командами.

Український центральний захисник московського "Динамо" Іван Ордець, який восени 2021 року продовжив контракт із клубом, порівняв збірні України та Росії.

Відповідне інтерв’ю ексгравця збірної України доступне на sport-express.ru.

Іван зізнався, що хотів би побачити офіційну гру між національними командами РФ та України, проте для цього варто було б спершу провести товариський спаринг між збірними. Крім того, він підкреслив, що збірна України на цей час сильніша за російську команду за рахунок системи та стилю.

"Думаю, зараз Україна обіграла б Росію. Та й не тільки зараз — рік тому теж перемогла б. Тому що є система і стиль", — заявив Ордець.

Додамо, що Ордець був гравцем збірної України до переходу до російського клубу. На його рахунку 12 матчів за головну команду країни та один забитий гол. У сезоні 2021/22 29-річний Іван провів за московське "Динамо" 19 матчів, відзначившись одним забитим м’ячем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ордець забив гол у ворота московського "Спартака".

Теги:
#Збірна України #Збірна Росії #ФК Динамо (Москва) #Іван Ордець
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