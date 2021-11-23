Український футболіст продовжить виступати у футболці з написом "Росія" на спині

Ексзахисник збірної України продовжив співпрацю з москвичами.

Центральний захисник "Динамо" (Москва) Іван Ордець, який нещодавно відзначився голом у дербі, продовжив контракт з російською командою.

Про це повідомляє пресслужба "Біло-синіх" на сторінці в Instagram.

За інформацією джерела, 29-річний уродженець Донецької області Ордець продовжив контракт з клубом до закінчення сезону 2023/24 з можливістю пролонгації ще на рік. Додамо, що попередній контракт футболіста з командою діяв до кінця сезону 2021/22.

Нагадаємо, Ордець перейшов до російського клубу влітку 2019 року. З того часу він зіграв 64 матчі за москвичів у всіх турнірах, відзначившись 5 забитими голами. У поточній кампанії Іван, трансферна вартість якого оцінюється в 3,5 млн євро (дані Transfermarkt), взяв участь у 16 іграх, відзначившись одним голом.

Зазначимо, на футболці московського "Динамо" на спині знаходиться напис "Росія".

Іван Ордець святкує гол

Додамо, що на рахунку Ордеця 12 матчів за збірну України з футболу, де він навіть відзначився голом. Після переходу українця до російського клубу про виклик гравця до національної команди не може бути й мови. Такою думкою поділився головний тренер збірної України Олександр Петраков.