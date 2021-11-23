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Український футболіст продовжить виступати у футболці з написом "Росія" на спині

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Іван Ордець Новина оновлена 23 листопада 2021, 18:12
Іван Ордець

Ексзахисник збірної України продовжив співпрацю з москвичами.

Центральний захисник "Динамо" (Москва) Іван Ордець, який нещодавно відзначився голом у дербі, продовжив контракт з російською командою.

Про це повідомляє пресслужба "Біло-синіх" на сторінці в Instagram.

За інформацією джерела, 29-річний уродженець Донецької області Ордець продовжив контракт з клубом до закінчення сезону 2023/24 з можливістю пролонгації ще на рік. Додамо, що попередній контракт футболіста з командою діяв до кінця сезону 2021/22.

Нагадаємо, Ордець перейшов до російського клубу влітку 2019 року. З того часу він зіграв 64 матчі за москвичів у всіх турнірах, відзначившись 5 забитими голами. У поточній кампанії Іван, трансферна вартість якого оцінюється в 3,5 млн євро (дані Transfermarkt), взяв участь у 16 іграх, відзначившись одним голом.

Зазначимо, на футболці московського "Динамо" на спині знаходиться напис "Росія".

Іван Ордець святкує гол
Іван Ордець святкує гол

Додамо, що на рахунку Ордеця 12 матчів за збірну України з футболу, де він навіть відзначився голом. Після переходу українця до російського клубу про виклик гравця до національної команди не може бути й мови. Такою думкою поділився головний тренер збірної України Олександр Петраков.

Теги:
#Футбол #Іван Ордець #ФК Динамо Москва
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