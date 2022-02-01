Играющий в России футболист заскучал по Украине

В национальную команду из чемпионата России игроков не берут.

Центральный защитник московского "Динамо" Иван Ордец, продливший в 2021 году соглашение с клубом, хочет вернуться в сборную Украины.

Об этом футболист рассказал в интервью для sport-express.ru.

Футболист отметил, что знал, что столкнется с хейтом после своего перехода в российский клуб, однако надеялся, что его продолжат вызывать в главную команду страны. Иван признался, что соскучился по национальной команде, однако все прекрасно понимает.

"О переходе в московское "Динамо" не жалел, но был момент, когда я реально заскучал по сборной. Конечно, до сих пор хочется играть за Украину. Но я не маленький — все понимаю. Думал, может, что-то поменяется — мало ли? Не может же все длиться бесконечно… Года полтора надеялся, что ситуация изменится. Но…" — заявил Ордец.

Напомним, футболист являлся игроком сборной Украины (12 матчей и 1 гол), однако после перехода из "Шахтера" в московское "Динамо" в июле 2019 года центрбека перестали вызывать в стан "Желто-синих". В кампании 2021/22 29-летний Иван сыграл за московское "Динамо" 19 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Ранее Ордец заявил, что сборная Украины сильнее, чем команда России.