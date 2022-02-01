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Футболіст, який виступає в Росії, засумував за Україною

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Іван Ордець та Руслан Маліновський Новина оновлена 01 лютого 2022, 16:50
Іван Ордець та Руслан Маліновський

До національної команди з чемпіонату Росії гравців не беруть.

Центральний захисник московського "Динамо" Іван Ордець, який продовжив у 2021 році угоду з клубом, хоче повернутися до збірної України.

Про це футболіст розповів в інтерв’ю для sport-express.ru.

Футболіст зазначив, що знав, що зіткнеться з хейтом після свого переходу до російського клубу, проте сподівався, що його продовжать викликати у головну команду країни. Іван зізнався, що скучив за національною командою, проте все чудово розуміє.

"Про перехід до московського "Динамо" не шкодував, але був момент, коли я реально занудьгував за збірною. Звичайно, досі хочеться грати за Україну. Але я не маленький — все розумію. Думав, може щось зміниться. Не може все тривати нескінченно... Десь півтора року сподівався, що ситуація зміниться. Але..." — заявив Ордець.

Нагадаємо, футболіст був гравцем збірної України (12 матчів та 1 гол), проте після переходу з "Шахтаря" до московського "Динамо" у липні 2019 року центрбека перестали викликати в стан "Жовто-синіх". У кампанії 2021/22 29-річний Іван зіграв за московське "Динамо" 19 матчів, відзначившись одним забитим м’ячем.

Раніше Ордец заявив, що збірна України сильніша за команду Росії.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Динамо (Москва) #Іван Ордець
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