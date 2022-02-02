Украинский футболист внезапно заступился за звезду МЮ, обвиняемого в изнасиловании

Скандал в Британии добрался до Украины.

Бывший футболист киевского "Динамо" Дмитрий Хлебас прокомментировал обвинения в домашнем насилии в адрес звезды "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.

Хлебас вступил в перепалку с пользователями сети на страничке Instagram "Брутальный футбол".

По мнению футболиста, девушка "нарассказывала без доказательств и все ей верят". Хлебас считает, что Хэрриэт Робсон, показывая побои на камеру, могла просто вылить себе кетчуп на лицо. Дмитрий также отметил, что синяки на теле девушки могли появиться после секса.

"Любая может кетчупом на лицо полить и сказать: "Ой, меня бьет мой парень". Его сажать за это? А эти синяки не факт, что от него, такие после секса остаются еще хуже" – цитирует Хлебаса Трибуна.

Добавим, что Гринвуда удалили из игры FIFA 22. В режиме Ultimate Team футболист остался. Компания Nike, которая спонсировала Гринвуда, приостановила с ним сотрудничество. Более того, Мейсона не поддерживают даже партнеры. От его аккаунта в Instagram отписались около 10 одноклубников, включая Криштиану Роналду.

Робсон на днях опубликовала вот такое видео у себя в сторис в Instagram.

Ранее сообщалось, что украинский футболист отметился странными высказываниями в адрес ЛГБТ.