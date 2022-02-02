Український футболіст раптово заступився за зірку МЮ, якого звинувачують у зґвалтуванні

Скандал у Британії дістався України.

Колишній футболіст київського "Динамо" Дмитро Хльобас прокоментував звинувачення у домашньому насильстві на адресу зірки "Манчестер Юнайтед" Мейсона Грінвуда.

Хльобас вступив у суперечку з користувачами мережі на сторінці Instagram "Брутальний футбол".

На думку футболіста, дівчина "розповідала без доказів і всі їй вірять". Хльобас вважає, що Герріет Робсон, показуючи побої на камеру, могла просто вилити собі кетчуп на обличчя. Дмитро також зазначив, що синці на тілі дівчини могли з’явитись після сексу.

"Будь-яка може кетчупом на обличчя полити та сказати: "Ой, мене б’є мій хлопець". Його садити за це? А ці синці не факт, що від нього такі після сексу залишаються ще гірші" — цитує Хльобаса Трибуна.

Додамо, що Грінвуда видалили із гри FIFA 22. У режимі Ultimate Team футболіст залишився. Компанія Nike, яка спонсорувала Грінвуда, призупинила співпрацю з ним. Щобільше, Мейсона не підтримують навіть партнери. Від його облікового запису в Instagram відписалися близько 10 одноклубників, включаючи Кріштіану Роналду.

Робсон днями опублікувала ось таке відео у себе у сторіс в Instagram.

Раніше повідомлялося, що український футболіст відзначився дивними висловлюваннями на адресу ЛГБТ.