Украинский футболист забил супергол в экзотическом чемпионате (видео)

Первое результативное действие игрока в новой команде.

Украинский полузащитник "Аполлона" Александр Нойок забил первый гол в новой команде.

На днях в 19-м туре чемпионата Кипра "Аполлон" в Лимассоле принимал никосийский "Олимпиакос". Встреча завершилась со счетом 2:1, а открыл счет в поединке именно Нойок. На 43-й минуте матча Александр решился на дальний удар, который стал результативным. Кипер гостей неудачно отбил мяч, который в итоге попал в ворота.

Добавим, что Александр провел свой третий матч в составе "Аполлона", а с "Олимпиакосом" он играл с первых минут.

Видео гола Нойока в матче "Аполлон" — "Олимпиакос":

29-летний опорный полузащитник Нойок является воспитанником "Шахтера". Игрок в свое время успел сыграть 20 матчей за молодежною сборную Украины, отметившись четырьмя голами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин отбил пенальти, что помогло "Горнякам" переиграть "Црвену Звезду". Кроме того, недавно стало известно, что знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон мог оказаться в донецком клубе при Мирче Луческу.