Рус

Український футболіст забив супергол у екзотичному чемпіонаті (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
145
Олександр Нойок (праворуч) Новина оновлена 02 лютого 2022, 16:05
Олександр Нойок (праворуч)

Перша результативна дія гравця у новій команді.

Український півзахисник "Аполлона" Олександр Нойок забив перший гол у новій команді.

Днями у 19-му турі чемпіонату Кіпру "Аполлон" у Лімассолі приймав нікосійський "Олімпіакос". Зустріч завершилася з рахунком 2:1, а відкрив рахунок у поєдинку саме Нойок. На 43-й хвилині матчу Олександр наважився на дальній удар, який став результативним. Кіпер гостей невдало відбив м’яч, який зрештою влучив у ворота.

Додамо, що Олександр провів свій третій матч у складі "Аполлона", а з "Олімпіакосом" він грав із перших хвилин.

Відео гола Нойока у матчі "Аполлон" — "Олімпіакос":

29-річний опорний півзахисник Нойок є вихованцем "Шахтаря". Гравець свого часу встиг зіграти 20 матчів за молодіжну збірну України, відзначившись чотирма голами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін відбив пенальті, що допомогло "Гірникам" переграти "Црвену Звезду". Крім того, нещодавно стало відомо, що знаменитий італійський воротар Джанлуїджі Буффон міг опинитися в донецькому клубі при Мірчі Луческу.

Теги:
#Футбол #Олександр Нойок
Через інцидент із Трухіним Монастирському може загрожувати відставка
Політика
Монастирський бачив запис із Трухіним наступного дня після ДТП – джерело
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Через інцидент із Трухіним Монастирському може загрожувати відставка
Монастирський бачив запис із Трухіним наступного дня після ДТП – джерело
Дата публікації
Категорія
Формат Україна-Британія-Польща поки що не має реального наповнення
УПА замість НАТО — що не так із союзом України, Великої Британії та Польщі, — думка генерала
Дата публікації
Категорія
Олексій Середюк на одній із акцій
Ветеран АТО та боєць проти "російського світу": ким є поранений у Києві Олексій Середюк і як він пов’язаний із Корчинським
Дата публікації
Категорія
Олександр Трухін та Володимир Зеленський
Виженуть, замнуть чи посадять: що кажуть експерти про майбутнє Трухіна та партію Зеленського
Дата публікації
Категорія
Є кілька версій, чому Україна ухвалила рішення про створення ТСК лише тепер
Овоч вже перезрів. Чому рішення про ТСК щодо анексії Криму ухвалено саме зараз?