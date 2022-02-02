Український футболіст забив супергол у екзотичному чемпіонаті (відео)

Перша результативна дія гравця у новій команді.

Український півзахисник "Аполлона" Олександр Нойок забив перший гол у новій команді.

Днями у 19-му турі чемпіонату Кіпру "Аполлон" у Лімассолі приймав нікосійський "Олімпіакос". Зустріч завершилася з рахунком 2:1, а відкрив рахунок у поєдинку саме Нойок. На 43-й хвилині матчу Олександр наважився на дальній удар, який став результативним. Кіпер гостей невдало відбив м’яч, який зрештою влучив у ворота.

Додамо, що Олександр провів свій третій матч у складі "Аполлона", а з "Олімпіакосом" він грав із перших хвилин.

Відео гола Нойока у матчі "Аполлон" — "Олімпіакос":

29-річний опорний півзахисник Нойок є вихованцем "Шахтаря". Гравець свого часу встиг зіграти 20 матчів за молодіжну збірну України, відзначившись чотирма голами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін відбив пенальті, що допомогло "Гірникам" переграти "Црвену Звезду". Крім того, нещодавно стало відомо, що знаменитий італійський воротар Джанлуїджі Буффон міг опинитися в донецькому клубі при Мірчі Луческу.