Российская лыжница хотела ударить палками соперниц на Олимпиаде в Пекине

К счастью, это были лишь мысли спортсменки.

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала победу сборной Олимпийского комитета России (ОКР) в эстафете на Олимпиаде-2022.

Соответствующее интервью лыжница дала "Матч ТВ".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Ступак призналась, что во время этапа ей сильно мешали соперницы, которые наступали на лыжи. Лыжница даже подумала, чтобы ударить оппоненток палками.

"Меня так бесило, когда на первом круге так сильно наступали на лыжи. Хотелось замахнуться палками в надежде кого-то задеть, потому что люди не понимали. Слава богу, у меня так хорошо ехали лыжи, что никого рядом не было", – рассказала Ступак.

Добавим, что сборная ОКР выиграла гонку, второе место сенсационно взяли немки, а третьими стали шведки.

Примечательно, что Ступак (Белокурова) в 2019 году на Кубке мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке ударила палкой шведку Фриду Карлссон. Россиянку тогда дисквалифицировали за недостойное поведение.

12 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 8-й медальный день. "Телеграф" ведет трансляцию игрового дня.