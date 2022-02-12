Укр

Российская лыжница хотела ударить палками соперниц на Олимпиаде в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
345
Юлия Ступак Новость обновлена 12 февраля 2022, 12:41
Юлия Ступак

К счастью, это были лишь мысли спортсменки.

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала победу сборной Олимпийского комитета России (ОКР) в эстафете на Олимпиаде-2022.

Соответствующее интервью лыжница дала "Матч ТВ".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Ступак призналась, что во время этапа ей сильно мешали соперницы, которые наступали на лыжи. Лыжница даже подумала, чтобы ударить оппоненток палками.

"Меня так бесило, когда на первом круге так сильно наступали на лыжи. Хотелось замахнуться палками в надежде кого-то задеть, потому что люди не понимали. Слава богу, у меня так хорошо ехали лыжи, что никого рядом не было", – рассказала Ступак.

Добавим, что сборная ОКР выиграла гонку, второе место сенсационно взяли немки, а третьими стали шведки.

Примечательно, что Ступак (Белокурова) в 2019 году на Кубке мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке ударила палкой шведку Фриду Карлссон. Россиянку тогда дисквалифицировали за недостойное поведение.

12 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 8-й медальный день. "Телеграф" ведет трансляцию игрового дня.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Лыжные гонки
Российский черноморский флот начал обучение в Черном море
Политика
Десятки кораблей РФ вышли для отработки ракетных и бомбовых ударов у берегов Крыма (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российский черноморский флот начал обучение в Черном море
Десятки кораблей РФ вышли для отработки ракетных и бомбовых ударов у берегов Крыма (видео)
Дата публикации
Категория
Бывший главарь российских боевиков "ДНР" Игорь Гиркин
Война с Россией: экс-главарь "ДНР" оценил, за какое время ВСУ разгромят боевиков
Дата публикации
Категория
Роман Костенко был на передовой военных действий на Донбассе, а теперь входит в комитет Рады по нацбезопасности
В РФ знают, какое количество жертв способно посадить нас за стол переговоров, – нардеп Роман Костенко
Дата публикации
Категория
Кому можно не использовать кассовые аппараты
Некоторым ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов: о ком речь
Дата публикации
Категория
Лыжницы на Олимпиаде в Пекине
Сборную Украины сняли с эстафеты на Олимпиаде: что произошло