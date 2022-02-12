Рус

Російська лижниця хотіла вдарити палицями суперниць на Олімпіаді в Пекіні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
127
Юлія Ступак Новина оновлена 12 лютого 2022, 12:41
Юлія Ступак

На щастя, це були лише думки спортсменки.

Російська лижниця Юлія Ступак прокоментувала перемогу збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) в естафеті на Олімпіаді-2022.

Відповідне інтерв’ю лижниця дала "Матч ТВ".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Ступак зізналася, що під час етапу їй заважали суперниці, які наступали на лижі. Лижниця навіть подумала, щоб ударити опоненток палицями.

"Мене так дратувало, коли на першому колі так сильно наступали на лижі. Хотілося замахнутися палицями в надії когось зачепити, тому що люди не розуміли. Слава богу, у мене так добре їхали лижі, що нікого поряд не було", — розповіла Ступак.

Додамо, що збірна ОКР виграла гонку, друге місце сенсаційно взяли німкені, а третіми стали шведки.

Примітно, що Ступак (Білокурова) у 2019 році на Кубку світу з лижних перегонів у канадському Квебеку вдарила палицею шведку Фріду Карлссон. Росіянку тоді дискваліфікували за негідну поведінку.

12 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 8-й медальний день. "Телеграф" веде трансляцію ігрового дня.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Лижні гонки
Російський чорноморський флот розпочав навчання в Чорному морі
Політика
Десятки кораблів РФ вийшли для відпрацювання ракетних та бомбових ударів біля берегів Криму (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російський чорноморський флот розпочав навчання в Чорному морі
Десятки кораблів РФ вийшли для відпрацювання ракетних та бомбових ударів біля берегів Криму (відео)
Дата публікації
Категорія
Роман Костенко був на передовій військових дій на Донбасі, а тепер входить до комітету Ради з питань нацбезпеки
У РФ знають, яка кількість жертв здатна посадити нас за стіл переговорів, - нардеп Роман Костенко
Дата публікації
Категорія
Кому можна не використовувати касові апарати
Деяким ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: про кого мова
Дата публікації
Категорія
Російська військова техніка
На Заході заплуталися у датах можливого вторгнення Росії в Україну
Дата публікації
Категорія
Лижниця на Олімпіаді у Пекіні
Біатлон та лижна естафета: пряма трансляція 8-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні