Російська лижниця хотіла вдарити палицями суперниць на Олімпіаді в Пекіні

На щастя, це були лише думки спортсменки.

Російська лижниця Юлія Ступак прокоментувала перемогу збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) в естафеті на Олімпіаді-2022.

Відповідне інтерв’ю лижниця дала "Матч ТВ".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Ступак зізналася, що під час етапу їй заважали суперниці, які наступали на лижі. Лижниця навіть подумала, щоб ударити опоненток палицями.

"Мене так дратувало, коли на першому колі так сильно наступали на лижі. Хотілося замахнутися палицями в надії когось зачепити, тому що люди не розуміли. Слава богу, у мене так добре їхали лижі, що нікого поряд не було", — розповіла Ступак.

Додамо, що збірна ОКР виграла гонку, друге місце сенсаційно взяли німкені, а третіми стали шведки.

Примітно, що Ступак (Білокурова) у 2019 році на Кубку світу з лижних перегонів у канадському Квебеку вдарила палицею шведку Фріду Карлссон. Росіянку тоді дискваліфікували за негідну поведінку.

12 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 8-й медальний день. "Телеграф" веде трансляцію ігрового дня.