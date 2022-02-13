Победил рак и стал олимпийским чемпионом: сильнейшая история канадского сноубордиста

Любовь к спорту помогла сноубордисту справиться с болезнью.

Канадский сноубордист Макс Парро выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине в дисциплине слоупстайл. Еще несколько лет назад канадцу поставили страшный диагноз — лимфома Ходжкина.

Когда спортсмену зимой 2019 года диагностировали рак, его первым вопросом к врачу был: "Я пропущу сезон?" Максу назначили химиотерапию, и этот период в его жизни был самым сложным, позднее признавался Парро. 12 курсов химиотерапии за полгода сумели побороть болезнь, однако сноубордист потерял в весе, у него выпали волосы, а во время лечения он был настолько обессилен, что не хотел подыматься с постели. Кроме того, у него возникали суицидальные мысли.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Макс Парро на лечении

Макс Парро на лечении

Удивительно, но уже спустя 2 месяца Парро выиграл золотую награду на турнире X-Games в Норвегии. Для этого он упорно тренировался в фитнес зале, затем перешел на тренировки на скейтборде и лишь за 14 дней до соревнований он провел свою первую за долгое время тренировку на снегу.

В 2022 году он выиграл "золото" для Канады, показав пример остальным. Пока это остается единственной золотой наградой для "Кленовых листьев" на Играх в Пекине.

В сети отметили невероятное преображение спортсмена после болезни.

На первом фото – зима 2019 года, когда спортсмен узнал о болезни и начал лечение, а на втором — февраль 2022 года, когда Макс выиграл "золото" Олимпиады.

Добавим, что Макс решил снять свою борьбу с раком. 90-минутный документальный фильм "Жизнь как золотая медаль" можно посмотреть на сайте сноубордиста за пожертвование в пользу Канадского общества лейкемии и лимфомы.

Ранее "Телеграф" сообщал о болезненном падении горнолыжницы на Олимпиаде в Пекине.