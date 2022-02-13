Переміг рак і став олімпійським чемпіоном: неймовірна історія канадського сноубордиста

Любов до спорту допомогла сноубордисту впоратися із хворобою.

Канадський сноубордист Макс Парро виграв золоту медаль на Олімпійських іграх у Пекіні у дисципліні слоупстайл. Ще кілька років тому канадцеві поставили страшний діагноз – лімфома Ходжкіна.

Коли спортсмену взимку 2019 діагностували рак, його першим питанням до лікаря було: "Я пропущу сезон?" Максу призначили хіміотерапію, і цей період його життя був найскладнішим, пізніше признавався Парро. 12 курсів хіміотерапії за півроку зуміли подолати хворобу, проте сноубордист втратив у вазі, у нього випало волосся, а під час лікування він був настільки знесилений, що не хотів підійматися з ліжка. Крім того, у нього виникали суїцидальні думки.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Макс Парро на лікуванні

Макс Парро на хіміотерапії

Неймовірно, але вже через два місяці Парро виграв золоту нагороду на турнірі X-Games у Норвегії. Для цього він завзято тренувався у фітнес залі, потім перейшов на тренування на скейтборді та лише за 14 днів до змагань він провів своє перше за довгий час тренування на снігу.

2022 року він виграв "золото" для Канади, показавши приклад іншим. Поки що це залишається єдиною золотою нагородою для "Кленових" на Іграх у Пекіні.

У мережі відзначили неймовірне перетворення спортсмена після хвороби.

На першому фото – зима 2019 року, коли спортсмен дізнався про хворобу та розпочав лікування, а на другому – лютий 2022 року, коли Макс виграв "золото" Олімпіади.

Додамо, що Макс вирішив зняти свою боротьбу із раком. 90-хвилинний документальний фільм "Життя як золота медаль" можна переглянути на сайті сноубордиста за пожертвування на користь Канадського товариства лейкемії та лімфоми.

Раніше "Телеграф" повідомляв про тяжке падіння гірськолижниці на Олімпіаді в Пекіні.