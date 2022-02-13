В память о погибшем дяде: как грузинский олимпиец заявил о себе на весь мир

Саба Кумариташвили почтил память своего дяди

В преддверии старта Олимпиады-2010 в Ванкувере трагически погиб во время тренировок молодой грузинский саночник Нодар Кумариташвили, но спустя 12 лет на Олимпиаде-2022 грузинский санный спорт представляет его племянник Саба.

Эту историю рассказал на " Спорт-Экспресс " обозреватель Владимир Иванов.

В 2010 году немецкий саночник Феликс Лох завоевал золото в Ванкувере и в знак уважения переплавил свою медаль на две, а на одной выгравировал портрет Нодара Кумариташвили. С этой медалью он приехал в Грузию на поминки спортсмена, где присутствовал 9-летний Саба. Мальчик пережил всю боль после потери близкого человека, а через 12 лет уехал на Олимпиаду в Пекин представлять не только свою страну, но и фамилию погибшего дяди.

"Совершенно точно он не выиграет здесь медаль. И явно не попадет в топ-10. Но какие это мелочи на фоне такой истории! Парень с фамилией Кумариташвили выступит на Олимпийских играх — и это точно будет одним из самых трогательных моментов Пекина-22" — пишет автор статьи.

Автор отметил, что выступление Сабы в Пекине напомнит всему миру и о трагически погибшем Нодаре Кумариташвили, и о том, что санный спорт в Грузии жив.

Напомним, украинский фехтовальщик победил россиянина и привез бронзовую медаль из России.

Также российские хоккеисты позорно вылетели из Олимпиады.