У пам'ять про загиблого дядька: як грузинський олімпієць заявив про себе на весь світ

Саба Кумаріташвілі вшанував пам'ять свого дядька

Напередодні старту Олімпіади-2010 у Ванкувері трагічно загинув під час тренувань молодий грузинський саночник Нодар Кумаріташвілі, але через 12 років, на Олімпіаді-2022 грузинський санний спорт представляє його племінник Саба.

Цю історію розповів на "Спорт-Експрес" оглядач Володимир Іванов.

У 2010 році німецький саночник Фелікс Лох здобув золото у Ванкувері та у знак пошани переплавив свою медаль на дві, а на одній вигравірував портрет Нодара Кумаріташвілі. С цією медаллю він приїхав до Грузії на поминки спортсмена, де був присутній 9-річний Саба. Хлопчик пережив увесь біль після втрати близької людини, а через 12 років поїхав на Олімпіаду до Пекіну представляти не лише свою країну, а й прізвище загиблого дядька.

"Цілком точно він не виграє тут медаль. І явно не потрапить до топ-10. Але які це дрібниці на тлі такої історії! Хлопець із прізвищем Кумаріташвілі таки виступить на Олімпійських іграх — і це точно буде одним із найзворушливіших моментів Пекіна-22", — пише автор статті.

Автор зазначив, що виступ Саби у Пекіні нагадає всьому світу і про трагічно загиблого Нодара Кумаріташвілі, і про те, що санний спорт у Грузії живий.

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