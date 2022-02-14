ПСЖ - "Реал": прямая трансляция суперматча Лиги чемпионов

Главный матч уик-энда пройдет в Париже.

Во вторник, 15 февраля, ПСЖ в качестве фаворита в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет домашний поединок против мадридского "Реала". Игра пройдет в столице Франции на стадионе "Парк-де-Пренс", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команды блестяще выступают на внутренней арене, лидируя в своих чемпионатах, а потому нас действительно ждет "чемпионская" игра. "Реал" и ПСЖ рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. В последний раз команды пересекались на групповой стадии ЛЧ сезона 19/20, и тогда мадридцы были разгромлены в Париже (3:0), а в Испании была зафиксирована ничья (2:2).

Отметим, "Сливочные" в последних пяти матчах Примеры дважды сыграли вничью (с "Вильярреалом" и "Эльче"), а также проиграли "Хетафе". ПСЖ, в свою очередь, не сумел обыграть "Лион". Примечательно, что обе команды выбыли из борьбы в национальных кубках. "Королевский клуб" проиграл "Атлетику" в четвертьфинале, а парижане уступили "Ницце" в 1/8 финала. Добавим, что целью и "Реала", и ПСЖ является победа в ЛЧ. Вылет на ранней стадии турнира наверняка обернется тренерской отставкой в проигравшей команде.

Добавим, что матч ПСЖ — "Реал" можно посмотреть онлайн в Украине.