ПСЖ — "Реал": пряма трансляція суперматчу Ліги чемпіонів

Головний матч уїк-енду пройде у Парижі.

У вівторок, 15 лютого, ПСЖ у якості фаворита у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 зіграє домашній поєдинок проти мадридського "Реала". Гра пройде у столиці Франції на стадіоні "Парк-де-Пренс", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Команди блискуче виступають на внутрішній арені, лідируючи у своїх чемпіонатах, а тому на нас справді чекає "чемпіонська" гра. "Реал" та ПСЖ розсудить італійська бригада арбітрів на чолі з Даніеле Орсато. Востаннє команди перетиналися на груповій стадії ЛЧ сезону 19/20, і тоді мадридці були розгромлені в Парижі (3:0), а в Іспанії була зафіксована нічия (2:2).

Зазначимо, "Вершкові" в останніх п’яти матчах Прімери двічі зіграли внічию (з "Вільярреалом" та "Ельче"), а також програли "Хетафе". ПСЖ, у свою чергу, не зміг обіграти "Ліон". Примітно, що обидві команди вибули із боротьби у національних кубках. "Королівський клуб" програв "Атлетіку" у чвертьфіналі, а парижани поступилися "Ніцці" у 1/8 фіналу. Додамо, що метою і "Реала", і ПСЖ є перемога у ЛЧ. Виліт на ранній стадії турніру, напевно, обернеться тренерською відставкою в команді, що програє.

Додамо, що матч ПСЖ — "Реал" можна переглянути онлайн в Україні.