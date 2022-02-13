ПСЖ — "Реал": прогноз на суперматч Ліги чемпіонів

Букмекери назвали фаворита 1/8 фіналу.

Французький "Парі Сен-Жермен", за який виступає семиразовий володар "Золотого м’яча" Ліонель Мессі, є незначним фаворитом у домашньому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 з іспанським "Реалом".

Про це повідомляє компанія "Парі-Матч".

На думку фахівців, шанси на успіх парижан трохи вищі. На перемогу французького суперклубу можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,05, водночас шанси на нічию та перемогу гостей приблизно рівні – 3,75 та 3,60 відповідно. Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1 або 2:1 на користь ПСЖ. На дані події можна зробити ставки з коефіцієнтами 7,70 та 8,70 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів ПСЖ — "Реал" (дані за 13 лютого)

Парі-Матч: (перемога ПСЖ 2,05 — нічия 3,75 — перемога "Реала" 3,60).

Додамо, що востаннє ПСЖ та "Реал" зустрічалися у сезоні 2019/20 на груповому етапі Ліги чемпіонів. Тоді гра в Парижі завершилася погромом "Вершкових" з рахунком 3:0, а в Мадриді "Королівський клуб" не зміг взяти реванш — 2:2.

Матч ПСЖ — "Реал" відбудеться 15 лютого, початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Андрій Лунін зіграв за "Реал" у 1/8 фіналу Кубка Іспанії.