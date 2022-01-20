Лунін допоміг "Реалу" вийти в чвертьфінал Кубка Іспанії (відео)

Українець провів другий матч у сезоні.

У четвер, 20 січня, мадридський "Реал", який нещодавно виграв перший трофей у 2022 році, провів гостьовий матч у 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти "Ельче". Зустріч відбулася на "Естадіо Мануель Мартінес Валеро" і завершилася з рахунком 0:0 в основний час, а в овертайми гості здобули вольову перемогу — 1:2.

За 90 хвилин команди голів не забивали, а ось в екстратаймах глядачі побачили одразу три голи. За господарів взяттям воріт із рикошетом відзначився Гонсало Верду, а у гостей забив Іско. На 116-й хвилині зустрічі вінгер "Реала" Еден Азар, що вийшов на заміну, приніс "Вершковим" перемогу і вихід до 1/4 фіналу. Додамо, що у цій грі весь матч відіграв український кіпер "Реала" Андрій Лунін, правда, роботи у воротаря було не так багато.

У першому таймі "Ельче" мало виходити вперед.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

"Телеграф" нагадує, що у попередньому кубковому матчі у воротах "Реала" також стояв Лунін. Андрій допоміг "Вершковим" розібратися з "Алькояно" в 1/16 фіналу (1:3). Головний тренер "Королівського клубу" Карло Анчелотті позитивно оцінив гру українця у рамці воріт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перше "Ель-Класіко" у 2022 році завершилося перемогою "Реала" (3:2).