Лунин помог "Реалу" пройти в четвертьфинал Кубка Испании (видео)

Украинец провел второй матч в сезоне.

В четверг, 20 января, мадридский "Реал", который недавно выиграл первый трофей в 2022 году, провел гостевой матч в 1/8 финала Кубка Испании против "Эльче". Встреча состоялась на "Эстадио Мануэль Мартинес Валеро" и завершилась со счетом 0:0 в основное время, а в овертаймах гости добыли волевую победу — 1:2.

За 90 минут команды голов не забивали, а вот в экстра-таймах зрители увидели сразу три гола. За хозяев взятием ворот с рикошетом отметился Гонсало Верду, а у гостей забил Иско. На 116-й минуте встречи вышедший на замену вингер "Реала" Эден Азар принес "Сливочным" победу и выход в 1/4 финала. Добавим, что в этой игре весь матч отыграл украинский кипер "Реала" Андрей Лунин, правда работы у вратаря было не так много.

В первом тайме "Эльче" обязано было выходить вперед.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в предыдущем кубковом матче в воротах "Реала" также стоял Лунин. Андрей помог "Сливочным" разобраться с "Алькояно" в 1/16 финала (1:3). Главный тренер "Королевского клуба" Карло Анчелотти положительно оценил игру украинца в рамке ворот.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первое "Эль-Класико" в 2022 году завершилось победой "Реала" (3:2).