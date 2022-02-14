ПСЖ — "Реал": де і коли дивитись суперматч Ліги чемпіонів

Великі європейські клуби зіграють на ранній стадії плей-офф.

Доля звела ПСЖ та "Реал" у першому раунді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. Перша гра 1/8 фіналу між грандами відбудеться у Франції 15 лютого та буде показана у прямому ефірі в Україні на сервісі Megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Зустріч пройде у Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. Для перегляду матчу на Megogo потрібна підписка (вартість пробної становить 29 грн). Додамо, що "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, під час якої у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів, а після завершення зустрічі – найкращі моменти.

Команди підходять до гри у статусі лідерів у своїх чемпіонатах. "Реал" має невеликий гандикап перед переслідувачами в Прімері, а ось ПСЖ може похвалитися солідною перевагою у Лізі 1 і всі сили кине на завоювання заповітної Ліги чемпіонів.

Зазначимо, букмекери впевнені у перевазі парижан у першій зустрічі, проте не варто забувати, що протистоїть ПСЖ клуб із рекордною кількістю перемог у головному єврокубку (13 кубків).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Модріч розкішним ударом приніс "Реалу" перемогу у Суперкубку Іспанії.