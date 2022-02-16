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Удивительное спасение "Баварии" и гостевой успех "Ливерпуля": результаты матчей Лиги чемпионов 16 февраля (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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"Зальцбург" - "Бавария" Новость обновлена 17 февраля 2022, 00:27
"Зальцбург" - "Бавария"

Плей-офф Лиги чемпионов набирает обороты.

В среду, 16 февраля, в Лиге чемпионов УЕФА после голевой феерии в Португалии в матче "Спортинг" — "Манчестер Сити" (0:5) состоялись еще две игры 1/8 финала, в частности "Интер" играл дома с "Ливерпулем", а "Зальцбург" принимал "Баварию".

"Интер" провел поединок с "Ливерпулем" в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу английской команды, а победный гол в матче забил бразилец Роберто Фирмино на 75-й минуте. Еще через 8 минут Мохамед Салах удвоил преимущество гостей.

Видеообзор матча "Интер" — "Ливерпуль" (полное видео матча доступно на megogo).

Австрийский "Зальцбург" в одноименном городе на одноименном стадионе принимал мюнхенскую "Баварию". Казалось, эта дуэль будет легкой прогулкой для "Красных", однако австрийцы дали настоящий бой чемпионам Германии. Итоговый счет — 1:1. Открыл счет в игре австрийский нападающий Чиквубуйке Адаму, который поразил ворота блестящим ударом из пределов штрафной — Свен Ульрайх не выручил. На 90-й минуте Кингсли Коман спас "Баварию" от поражения.

Видеообзор матча "Зальцбург" — "Бавария" (полное видео матча доступно на megogo).

Отметим, ответные поединки в этих парах состоятся 8 марта. Напомним, в УЕФА не действует правило выездного гола.

"Телеграф" напоминает, что в центральной игре 1/8 финала ЛЧ ПСЖ переиграл "Реал" (1:0) в Париже, а Лионель Месси не реализовал пенальти.

Теги:
#Футбол #ФК Интер (Милан) #Лига Чемпионов #ФК Ливерпуль #ФК Зальцбург
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