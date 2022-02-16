Дивовижний порятунок "Баварії" та гостьовий успіх "Ліверпуля": результати матчів Ліги чемпіонів 16 лютого (відео)

Плей-офф Ліги чемпіонів набирає обертів.

У середу, 16 лютого, у Лізі чемпіонів УЄФА після гольової феєрії в Португалії у матчі "Спортінг" — "Манчестер Сіті" (0:5) відбулися ще дві гри 1/8 фіналу, зокрема "Інтер" грав удома з "Ліверпулем", а "Зальцбург" приймав "Баварію"

"Інтер" провів поєдинок із "Ліверпулем" у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Зустріч завершилася з рахунком 0:2 на користь англійської команди, а переможний гол у матчі забив бразилець Роберто Фірміно на 75-й хвилині. Ще за 8 хвилин Мохамед Салах подвоїв перевагу гостей.

Відеоогляд матчу "Інтер" — "Ліверпуль" (повне відео матчу доступне на megogo ).

Австрійський "Зальцбург" в однойменному місті на однойменному стадіоні приймав мюнхенську "Баварію". Здавалося, ця дуель буде легкою прогулянкою для "Червоних", проте австрійці дали справжній бій чемпіонам Німеччини. Підсумковий рахунок – 1:1. Відкрив рахунок у грі австрійський нападник Чиквубуйке Адаму, який вразив ворота блискучим ударом із меж штрафного майданчика — Свен Ульрайх не зреагував. На 90-й хвилині Кінгслі Коман урятував "Баварію" від поразки.

Відеоогляд матчу "Зальцбург" — "Баварія" (повне відео матчу доступне на megogo).

Зазначимо, матчі-відповіді у цих парах відбудуться 8 березня. Нагадаємо, в УЄФА не діє правило виїзного голу.

"Телеграф" нагадує, що у центральній грі 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ переграв "Реал" (1:0) у Парижі, а Ліонель Мессі не реалізував пенальті.