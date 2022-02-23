Осечка "Ювентуса" и дежурная победа "Челси": результаты матчей Лиги чемпионов 22 февраля

Стартовала вторая неделя плей-офф в главном еврокубке.

Во вторник, 22 февраля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22, в которой может поменяться город-хозяин финала, прошли два матча 1/8 финала, в частности "Челси" без проблем обыграл французский "Лилль", а "Ювентус" и "Вильярреал" победителя не выявили.

Лондонский "Челси", который является действующим обладателем Кубка чемпионов, в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" принимал "Лилль". Встреча завершилась убедительной победой "Синих" со счетом 2:0. Голы на счету немца Кая Хаверца и американца Кристиана Пулишича.

Видеообзор матча "Челси" — "Лилль" будет доступен здесь позднее (полное видео матча доступно на megogo):

В другом матче игрового дня "Вильярреал" на "Эстадио-де-ла-Керамика" сумел не проиграть туринскому "Ювентусу", который переживает нелучшие времена. Итоговый счет — 1:1. Примечательно, что новичок "Старой синьоры" Душан Влахович открыл счет в игре на первой минуте. "Желтая субмарина" отыгралась благодаря точному выстрелу Даниэля Парехо.

Видеообзор матча "Вильярреал" — "Ювентус" будет доступен здесь позднее (полное видео матча доступно на megogo):

Ответные игры в этих парах состоятся 16 марта. В турнирах под эгидой УЕФА не действует правило выездного гола.

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