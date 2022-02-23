Осічка "Ювентуса" та чергова перемога "Челсі": результати матчів Ліги чемпіонів 22 лютого

Стартував другий тиждень плей-офф у головному єврокубку.

У вівторок, 22 лютого, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22, в якій може помінятись місто-господар фіналу, пройшли два матчі 1/8 фіналу, зокрема "Челсі" без проблем обіграв французький "Лілль", а "Ювентус" та "Вільяреал" переможця не виявили.

Лондонський "Челсі", який є чинним володарем Кубка чемпіонів, у Лондоні на "Стемфорд Брідж" приймав "Лілль". Зустріч завершилася переконливою перемогою "Синіх" із рахунком 2:0. Голи на рахунку німця Кая Хаверца та американця Крістіана Пулішича.

Відеоогляд матчу "Челсі" — "Лілль" (повне відео матчу доступне на megogo):

В іншому матчі ігрового дня "Вільярреал" на "Естадіо-де-ла-Кераміка" зумів не програти туринському "Ювентусу", який переживає ненайкращі часи. Підсумковий рахунок – 1:1. Цікаво, що новачок "Старої синьйори" Душан Влахович відкрив рахунок у грі на першій хвилині. "Жовта субмарина" відігралася завдяки точному пострілу Даніеля Парехо.

Відеоогляд матчу "Вільярреал" — "Ювентус" (повне відео матчу доступне на megogo):

Гра у відповідь у цих парах відбудуться 16 березня. У турнірах під егідою УЄФА не діє правило виїзного голу.

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