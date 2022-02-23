Укр

У России хотят отобрать все спортивные турниры

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Российский лыжник на Олимпиаде Новость обновлена 23 февраля 2022, 14:08
Российский лыжник на Олимпиаде

Такая мера направленна на российское общество.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что у России нужно отобрать все крупные спортивные соревнования после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость "ДНР" и "ЛНР".

Соответствующее заявление чиновника доступно на сайте Sport.pl.

Качиньский считает, что данная мера создаст России немало проблем, а население РФ узнает, что нельзя завоевывать территории в 21 веке.

"Отмена крупных спортивных мероприятий, запланированных в этом году в России, и ряд других подобных мер создадут России очень серьезные проблемы. С другой стороны, это также покажет российскому обществу, что так поступать нельзя, что завоевание — это не метод в современном мире", — заявил Качиньский.

К слову, в Польше ранее заявили, что хотят перенести стыковой матч отбора на ЧМ-2022 со сборной РФ из России. Эта игра состоится 24 марта. Победитель этого поединка 29 марта проведет финальный матч квалификации с победителем дуэли Швеция — Чехия.

Ранее сообщалось, что из-за обострения ситуации на Донбассе Россия может потерять право на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Ярослав Качиньский
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