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У Росії хочуть відібрати усі спортивні турніри

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російський лижник на Олімпіаді Новина оновлена 23 лютого 2022, 14:08
Російський лижник на Олімпіаді

Такий захід спрямований на російське суспільство.

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив, що у Росії потрібно відібрати усі великі спортивні змагання після того, як президент РФ Володимир Путін визнав незалежність "ДНР" та "ЛНР".

Відповідна заява чиновника доступна на сайті Sport.pl.

Качинський вважає, що цей захід створить Росії чимало проблем, а населення РФ дізнається, що не можна завойовувати території у 21 столітті.

"Скасування великих спортивних заходів, запланованих цього року в Росії, та низка інших подібних заходів створять Росії дуже серйозні проблеми. З іншого боку, це також покаже російському суспільству, що так чинити не можна, що завоювання — це не метод у сучасному світі", — Заявив Качинський.

До речі, у Польщі раніше заявили, що хочуть перенести стиковий матч відбору на ЧС-2022 зі збірною РФ із Росії. Ця гра відбудеться 24 березня. Переможець цього поєдинку 29 березня проведе фінальний матч кваліфікації із переможцем дуелі Швеція — Чехія.

Раніше повідомлялося, що через загострення ситуації на Донбасі Росія може втратити право на проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Санкт-Петербурзі.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Ярослав Качинський
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