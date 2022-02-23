В России прикрываются "спортом вне политики" после санкций США

Санкции американцев затронули ФК ЦСКА.

Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на санкции со стороны США.

Соответствующий комментарий функционера доступен на сайте "СЭ".

Бабаев заявил, что клуб продолжает работать в штатном режиме и планирует разобраться с єтим вопросом в юридической плоскости. Роман считает, что спорт должен оставаться вне политики.

"Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации. Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что спорт должен находиться вне политики", — заявил Бабаев.

ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в чемпионате России по футболу.

Напомним, США ввели санкции к ряду российских компаний, в частности госкорпорации ВЭБ и всех ее дочерних структур, в том числе футбольному клубу. Данные действия американцев связаны с признанием "ЛНР" и "ДНР" президентом РФ Владимиром Путиным.