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У Росії прикриваються "спортом поза політикою" після санкцій США

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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ЦСКА Новина оновлена 23 лютого 2022, 14:53
ЦСКА

Санкції американців торкнулися ФК ЦСКА.

Генеральний директор футбольного клубу ЦСКА Роман Бабаєв відреагував на санкції з боку США.

Відповідний коментар функціонера доступний на сайті "СЕ".

Бабаєв заявив, що клуб продовжує працювати в штатному режимі і планує розібратися з цим питанням у юридичній площині. Роман вважає, що спорт має залишатися поза політикою.

"Безумовно, ця новина для клубу та наших численних уболівальників досить несподівана. Проте клуб продовжує нормально функціонувати, команда спокійно готується до відновлення сезону та суботнього дербі, а наші юристи розбираються в ситуації. Ми відстоюватимемо свої права, виходячи із загальноприйнятої тези, що спорт має бути поза політикою", — заявив Бабаєв.

ЦСКА зараз займає четверте місце в чемпіонаті Росії з футболу.

Нагадаємо, США ввели санкції до низки російських компаній, зокрема держкорпорації ВЕБ та всіх її дочірніх структур (футбольного клубу). Дані дії американців пов’язані з визнанням "ЛНР" та "ДНР" президентом РФ Володимиром Путіним.

Теги:
#Футбол #Санкції #ЦСКА #США.
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