Норвежский лыжник заявил, что у "готовящейся к войне" России нужно отобрать этап Кубка мира

В Норвегии понимают ситуацию и призывают реагировать на агрессию.

Известный норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, который на Олимпийских играх в Пекине выиграл "серебро" в эстафете, считает, что у агрессора необходимо отобрать этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Соответствующее заявление лыжника приводит vg.no.

"Было бы неправильно устраивать лыжные гонки в стране, которая готовится к войне. Надеюсь, FIS удастся перенести гоночный уик-энд, а не просто отменить", — заявил Холунд.

Отметим, заключительный этап по лыжным гонкам в сезоне 2021/22 запланирован в Тюмени на конец марта. К слову, в Международной федерации лыжного спорта (FIS) попросили шведский Эстерсунд на всякий случай подготовиться к финальному этапу КМ. Ранее в Польше прозвучал призыв о полном запрете на проведение крупных спортивных соревнований в России.

Добавим, что Холунд на Играх-2018 сумел взять "бронзу" в скиатлоне. Кроме того, он является трехкратным чемпионом мира в марафоне (50 км), 15-километровой гонке свободным стилем, а также эстафете.

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