Норвезький лижник заявив, що у Росії, що "готується до війни", потрібно відібрати етап Кубка світу
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У Норвегії розуміють ситуацію та закликають реагувати на агресію.
Відомий норвезький лижник Ханс Крістер Холунд, який на Олімпійських іграх у Пекіні виграв "срібло" в естафеті, вважає, що у агресора необхідно відібрати етап Кубка світу з лижних перегонів.
Відповідну заяву лижника наводить vg.no.
"Було б неправильно влаштовувати лижні гонки в країні, яка готується до війни. Сподіваюся, FIS вдасться перенести гоночний вікенд, а не просто скасувати", — заявив Холунд.
Зазначимо, заключний етап із лижних перегонів у сезоні 2021/22 запланований у Тюмені на кінець березня. До речі, у Міжнародній федерації лижного спорту (FIS) попросили шведський Естерсунд про всяк випадок підготуватися до фінального етапу КМ. Раніше в Польщі пролунав заклик про повну заборону проведення великих спортивних змагань у Росії.
Додамо, що Холунд на Іграх-2018 зумів узяти "бронзу" у скіатлоні. Крім того, він є триразовим чемпіоном світу у марафоні (50 км), 15-кілометровій гонці вільним стилем, а також естафеті.
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