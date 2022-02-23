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У Грузії потролили росіян анонсом матчу з РФ українською мовою

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Грузинський регбіст Новина оновлена 23 лютого 2022, 12:30
Грузинський регбіст

Грузинські регбісти підтримали українців.

Союз регбі Грузії на тлі загострення ситуації на Донбасі анонсував українською мовою матч із Росією на чемпіонаті Європи.

Відповідний пост був опублікований на сторінці організації в Instagram.

Грузинська сторона анонсувала принциповий поєдинок українською, підтримавши нашу країну в конфлікті з Росією. Примітно, що текст не був продубльований ні грузинською, ні російською мовами.

"Грузія проти Росії! Заспіваймо разом гімн Грузії на "Динамо Арені", — повідомляв Союз регбі Грузії.

До слова, у РФ швидко відреагували на цю публікацію і досягли її видалення, повідомляє РБК-Спорт. Європейська федерація Регбі (Rugby Europe) після запиту росіян розцінила дію грузинської сторони як порушення регламенту та закликало видалити публікацію, що було зроблено.

У Грузії анонсували матч із Росією на чемпіонаті Європи з регбі українською мовою
У Грузії анонсували матч із Росією на чемпіонаті Європи з регбі українською мовою

Додамо, що матч чемпіонату Європи з регбі Грузія – Росія відбудеться 27 лютого у Тбілісі, початок поєдинку – о 18:00. Пізніше з’явився анонс гри грузинською мовою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Фінляндії присвятили Україні перемогу над Росією у фіналі олімпійського турніру з хокею у Пекіні.

Теги:
#Україна #Росія #Грузія #Регбі
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