Футбол под угрозой: будут ли проводить матчи в условиях чрезвычайного положения

В Украине спорт отходит на второй план.

Из-за обострения ситуации на Донбассе украинские власти решили ввести режим чрезвычайного положения на всей территории страны.

Об этом по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Это решение напрямую повлияет на спорт и на футбол в частности. Ожидается, что строгость режима ЧП будет варьироваться в зависимости от региона. Стоит отметить, что во время режима чрезвычайного положения могут быть запрещены проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий. Таким образом, возобновление чемпионата Украины по футболу 2021/22 может не состояться в ближайшее время.

Решение о введении чрезвычайного положения в Украине должна принять Верховная Рада. После этого станут известны официальные позиции УАФ и УПЛ по возобновлению сезона в Украине.

Чемпионат Украины по футболу должен был возобновиться 25 февраля матчем 19-го тура "Минай" — "Заря".

Добавим, что 21 февраля УПЛ утвердила календарь и расписание матчей 21-го и 22-го туров чемпионата Украины. Эти игры пройдут в середине марта.

Ранее украинский футболист Александр Зинченко опубликовал патриотический пост на фоне обострения ситуации на Донбассе.