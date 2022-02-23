Футбол під загрозою: чи проводитимуть матчі в умовах надзвичайного стану

В Україні спорт відходить на другий план.

Через загострення ситуації на Донбасі українська влада вирішила запровадити режим надзвичайного стану на всій території країни.

Про це за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Це рішення безпосередньо вплине на спорт та футбол зокрема. Очікується, що суворість режиму НС варіюватиметься залежно від регіону. Варто зазначити, що під час режиму надзвичайного стану можуть бути заборонені проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних та інших масових заходів. Таким чином, поновлення чемпіонату України з футболу 2021/22 може не відбутися найближчим часом.

Рішення про запровадження надзвичайного стану в Україні має ухвалити Верховна Рада. Після цього стануть відомі офіційні позиції УАФ та УПЛ щодо відновлення сезону в Україні.

Чемпіонат України з футболу мав відновитись 25 лютого матчем 19-го туру "Минай" — "Зоря".

Додамо, що 21 лютого УПЛ затвердила календар та розклад матчів 21-го та 22-го турів чемпіонату України. Ці ігри відбудуться у середині березня.

Раніше український футболіст Олександр Зінченко опублікував патріотичний пост на тлі загострення ситуації на Донбасі.