Вскоре российские гимнасты не смогут выступать на международных стартах.

В Дохе (Катар) на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину состоялся этап Кубка мира по спортивной гимнастике, где выступили украинские атлеты.

Украинцы выиграли 6 медалей: полный комплект наград взял Илья Ковтун, "серебро" завоевал Назар Чепурный, 15-летняя Даниэла Батрона стала серебряной и бронзовой призершей. Украинка, выиграв "бронзу" в упражнениях на брусьях, не стала праздновать успех с россиянками, которые взяли остальные две медали. В итоге представительницы рф праздновали вдвоем, а для украинки провели еще одну церемонию (организаторы с понимаем отнеслись к этому).

Россиянки праздновали вдвоем

Даниэла Батрона отпраздновала бронзовую награду

Отметим, с 7 марта вступает запрет на участие в международных соревнованиях по спортивной гимнастике для россиян и белорусов. В Катаре рф и Беларусь выступали без национальной атрибутики, однако без инцидента не обошлось. Россиянин Иван Куляк налепил на свою форму букву "Z", что сейчас ассоциируется с российским вторжение в Украину.

Добавим, что Батрона впервые выступала на взрослом уровне. Ранее она выигрывала "серебро" и "бронзу" на юношеском чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что кровавого диктатора владимира путина отстранили от должности в мировом дзюдо.