Укр

Украинская гимнастка отказалась даже стоять рядом с россиянками на награждении

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Даниэла Батрона вышла на награждение сама Новость обновлена 07 марта 2022, 00:28
Даниэла Батрона вышла на награждение сама

Вскоре российские гимнасты не смогут выступать на международных стартах.

В Дохе (Катар) на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину состоялся этап Кубка мира по спортивной гимнастике, где выступили украинские атлеты.

Украинцы выиграли 6 медалей: полный комплект наград взял Илья Ковтун, "серебро" завоевал Назар Чепурный, 15-летняя Даниэла Батрона стала серебряной и бронзовой призершей. Украинка, выиграв "бронзу" в упражнениях на брусьях, не стала праздновать успех с россиянками, которые взяли остальные две медали. В итоге представительницы рф праздновали вдвоем, а для украинки провели еще одну церемонию (организаторы с понимаем отнеслись к этому).

Россиянки праздновали вдвоем
Россиянки праздновали вдвоем
Даниэла Батрона отпраздновала бронзовую награду
Даниэла Батрона отпраздновала бронзовую награду

Отметим, с 7 марта вступает запрет на участие в международных соревнованиях по спортивной гимнастике для россиян и белорусов. В Катаре рф и Беларусь выступали без национальной атрибутики, однако без инцидента не обошлось. Россиянин Иван Куляк налепил на свою форму букву "Z", что сейчас ассоциируется с российским вторжение в Украину.

Добавим, что Батрона впервые выступала на взрослом уровне. Ранее она выигрывала "серебро" и "бронзу" на юношеском чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что кровавого диктатора владимира путина отстранили от должности в мировом дзюдо.

Теги:
#Россия #Спортивная гимнастика #Война с Россией
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