Укр

Путин больше не президент, пока только в дзюдо

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Владимир Путин Новость обновлена 06 марта 2022, 22:47
Владимир Путин

Дзюдоисты не хотят, чтобы их спорт ассоциировался с кровавым диктатором.

Международная федерация дзюдо (IJF) на 11-й день полномасштабного вторжения рф в Украину отстранила президента россии владимира путина и его друга Аркадия Ротенберга со всех должностей в своей организации.

Об этом сообщила IJF на своем официальном сайте.

Также санкциям подвергся и российский миллиардер Аркадий Ротенберг, который был лишен всех постов в IJF.

"Международная федерация дзюдо сообщает, что г-н владимир путин и г-н Аркадий Ротенберг отстранены от всех должностей, занимаемых в Международной федерации дзюдо", — гласит сообщение от пресс-службы организации.

Отметим, путин был почетным президентом IJF Его полномочия были приостановлены 24 февраля, когда войска рф вторглись на территории Украины со многих направлений. Ротенберг являлся первым вице-президентом Федерации дзюдо россии, в 2013 году он стал членом исполкома IJF, а также управляющим федерации по развитию. В 2017 году он был переизбран на эту должность.

Ранее сообщалось, что американский астронавт Скотт Келли высмеял главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Аркадий Ротенберг #Война с Россией
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