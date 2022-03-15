Укр

В путинской россии задумались о спасении футбола: этим займется экс-тренер киевского "Динамо"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Валерий Газаев Новость обновлена 15 марта 2022, 17:15
Валерий Газаев

УЕФА и ФИФА ранее ввели санкции против российского футбола.

Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев выступил с планом о создании в россии и Беларуси объединенного чемпионата по футболу — Суперлиги.

Соответствующее заявление доступно на сайте "Матч ТВ".

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Газзаев, который тренировал "Динамо" (Киев) в 2009-2010 годах, заявил, что после того, как российские клубы и сборные вышвырнули из международных турниров, российскому футболу необходимы перемены. Валерий хочет создать на базе РПЛ закрытую футбольную лигу и увеличить количество команд до 40, поделив первенство на дивизионы — Восточный и Западный, при этом в состав участников могут войти и клубы из Беларуси. К слову, подобная система деления чемпионата на дивизионы используется в США в разных видах спорта.

"Это выход из сегодняшней ситуации. Стыковые игры по окончании. Нужно определить потолок зарплат, количество легионеров – максимум 3 человека в одной команде", — считает Газзаев.

Ранее сообщалось, что российского футболиста Артема Дзюбу оскорбил депутат Госдумы рф Виталий Милонов. Все из-за того, что форвард "Зенита" отказался выступать за национальную сборную, пока идет война в Украине, где у нападающего есть родственники.

Теги:
#Украина #Россия #Валерий Газзаев #ФК Динамо (Киев) #Война с Россией
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