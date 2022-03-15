У путінській росії задумалися про порятунок футболу: за це візьметься екстренер київського "Динамо"

УЄФА та ФІФА раніше запровадили санкції проти російського футболу.

У вівторок, 15 березня, на 20-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну колишній тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв виступив із планом про створення в росії та Білорусі об’єднаного чемпіонату з футболу — Суперліги.

Відповідна заява доступна на сайті "Матч ТВ".

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Газзаєв, який тренував "Динамо" (Київ) у 2009-2010 роках, заявив, що після того, як російські клуби та збірні викинули з міжнародних турнірів, російському футболу необхідні зміни. Валерій хоче створити на базі РПЛ закриту футбольну лігу та збільшити кількість команд до 40, поділивши першість на дивізіони – Східний та Західний, при цьому до складу учасників можуть увійти й клуби з Білорусі. До речі, подібна система розподілу чемпіонату на дивізіони використовується у США у різних видах спорту.

"Це вихід із сьогоднішньої ситуації. Стикові ігри після закінчення. Потрібно визначити стелю зарплат, кількість легіонерів — максимум 3 особи в одній команді", — вважає Газзаєв.

Раніше повідомлялося, що російського футболіста Артема Дзюбу образив депутат Держдуми рф Віталій Мілонов. Все через те, що форвард "Зеніту" відмовився виступати за національну збірну, поки йде війна в Україні, де у нападника є родичі.