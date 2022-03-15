російський депутат хоче відправити Дзюбу до збірної України

Футболіст відмовився грати за національну команду через війну, влаштовану путіним.

У вівторок, 15 березня, на 20-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну депутат держдуми росії Віталій Мілонов закликав заслати нападника "Зеніту" Артема Дзюбу до збірної України.

Відповідний коментар Мілонова доступний на сайті metaratings.ru.

Мілонов вважає, що Дзюба зрадив свою країну у важкий момент і вчинив він це не через родинні зв’язки з Україною (російський футболіст має родичі в нашій країні, — прим. ред.), а через модні тенденції. Крім того, депутат хоче, щоб Артема повністю прибрали із російського спорту.

"Дзюба може їхати до збірної України, він вчинив абсолютно паскудно. Артем показав боягузтво, підлість, він зрадив свою країну. Зрозуміло, що справа не в родичах, а в моді. Відмовився зараз, більше не гратиме, нехай їде до Африки. Його треба викинути звідусіль, він більше ніде не має права грати, у дворах нехай хлопців учить", — заявив депутат.

Нагадаємо, Валерій Карпін, головний тренер збірної Росії з футболу, яку виключили зі всіх турнірів, заявив, що Дзюба не хоче виступати у збірній через війну в Україні, де у нього є родичі.

Раніше Дзюба публічно висловився про війну лише раз, наголосивши, що спорт — поза політикою.

Нагадаємо, восени 2021 року депутат Мілонов провів боксерський бій проти шоумена Нікіти Джигурди.