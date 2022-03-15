российский депутат хочет сослать Дзюбу в сборную Украины

Футболист отказался играть за национальную команду из-за войны, устроенной путиным.

Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину депутат госдумы россии Виталий Милонов призвал сослать нападающего "Зенита" Артема Дзюбу в сборную Украины.

Соответствующий комментарий Милонова доступен на сайте metaratings.ru.

Милонов считает, что Дзюба предал свою страну в тяжелый момент и поступил он это не из-за родственных связей с Украиной (у российского футболиста есть родственники в нашей стране, прим. ред.), а из-за модных тенденций. Кроме того, депутат хочет, чтобы Артема полностью убрали из российского спорта

"Дзюба может ехать в сборную Украины, он поступил абсолютно паскудно. Артем показал трусость, подлость, он предал свою страну. Понятно, что дело не в родственниках, а в моде. Отказался сейчас, больше играть не будет, пусть уезжает в Африку. Его надо выкинуть отовсюду, он больше нигде не имеет право играть, во дворах пусть парней учит. Он настоящий негодяй, подлый и мерзкий поступок настоящего предателя", — заявил депутат.

Напомним, Валерий Карпин, главный тренер сборной рф по футболу, которую исключили из всех турниров, заявил, что Дзюба не хочет выступать в сборной из-за войны в Украине, где у него есть родственники.

Ранее Дзюба публично высказался о войне лишь раз, отметив, что спорт — вне политики.

Напомним, осенью 2021 года депутат Милонов провел боксерский бой против шоумена Никиты Джигурды.