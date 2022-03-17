Российская биатлонистка заговорила о геноциде... россиян

Россиянка жалуется на отстранение от спортивных соревнований, пока путинские войска убивают украинцев.

В четверг, 17 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину, что сопровождается бомбежками, обстрелами мирных украинцев двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила о геноциде россиян.

Соответствующий комментарий российской спортсменки доступен на сайте "Матч ТВ".

По мнению Зайцевой, которая выигрывала две золотые награды на ОИ в Турине и Ванкувере в эстафете, отстранение Союза биатлонистов россии (СБР) от Международного союза биатлонистов (IBU), а также подобные меры других международных федераций к рф является геноцидом россиян. Спортсменка считает, что спортсмены совершенно не связанны с политикой своей страны.

К слову, IBU отстраняет также и Белорусскую федерацию биатлона.

"Сейчас идет геноцид в отношении наших стран (рф и Беларусь). Со всех сторон. Показывают свое лицо все эти комитеты. Стало быть, они не имеют своего мнения. То есть они просто слушаются. Поэтому это делают. Может быть, они этого не хотели, но там так положено. Конечно, так не должно делаться", — заявила Зайцева.

Отметим, в 2017 году решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил Зайцева была лишена серебряной медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх.

Напомним, в одном только Мариуполе, который находится в осаде и под постоянными обстрелами россиян, по состоянию на 14 марта погибло более 2 тысяч мирных жителей.