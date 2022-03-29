"Китай, Иран, возможно КНДР": сборная россии по футболу ищет соперника

Европейцы не хотят играть с агрессором.

Сборная россии по футболу, которая была отстранена от игр на международном уровне после полномасштабного вторжения рф в Украину, хочет сыграть товарищеский матч с одной из азиатских команд.

Об этом сообщил директор российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков, передает rsport.

"Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными. Это способствовало бы поддержанию определенного уровня подготовки российских футболистов", – заявил Андрей Лексаков.

Напомним, в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. На ближайшем Исполкоме ФИФА в Дохе, что пройдет в конце марта, россию могут исключить из организации. Есть также вероятность того, что рф может уйти из УЕФА в Азию.

Ранее сообщалось, что мировой биатлон вышвырнул рф из своего состава как минимум до начала следующего сезона.