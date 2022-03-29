В россии нашли виновного в отстранении спортсменов

В рф вновь заговорили о международном заговоре.

Подавляющее число российских спортсменов, в частности биатлонистов, были отстранены от международных соревнований. Двукратный олимпийский чемпион в этом виде спорта россиянин Дмитрий Васильев считает, что в этом виноват президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Соответсвующий комментарий Васильев дал в интервью Матч ТВ.

Васильев считает, что президент МОК, который осудил вторжение рф в Украину во время олимпийского перемирия, виновен в отстранении российских спортсменов с международной спортивной арены. Дмитрий хочет, чтобы рф подала апелляцию в CAS, однако и сам понимает, что там добиться другого решения не получиться.

"Решение очевидное, но не справедливое. Нас исключили по выдуманной статье, нет нигде пункта, чтобы убирали федерацию за действия правительства. Томас Бах виновен во всем, его действия и позиция МОК о призыве к отстранению привела к этому. В истории он навсегда останется человеком, который похоронил олимпийский спорт, олимпийскую хартию. Надо идти в CAS. Вряд ли мы победим в суде, скорее будет формальное решение, что IBU прав. Но судиться нужно обязательно", – заявил Васильев.

Справка: Васильев побеждал на Олимпиаде в Сараево (1984 год) и Калгари (1988 год) в эстафетах.

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