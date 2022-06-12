"Нас нужно уважать": путинский хоккеист заявил, что к россиянам плохо относятся во всем мире

Экс-спортсмен почему-то не говорит о войне в Украине

Советский и российский хоккеист Павел Буре, который провел 12 лет в НХЛ, на фоне отстранения российских хоккеистов от международных соревнований заявил, что россиян нужно уважать.

Об этом чемпион мира, который в Ночной хоккейной лиге играл с президентом рф владимиром путиным, заявил в комментарии для издания "Чемпионат".

Буре отметил, что к россиянам во всем мире "не очень хорошо относятся", при этом о первопричине этого (война в Украине, — Ред) экс-хоккеист не говорит. Также бывший спортсмен заявил, что россия сейчас работает над тем, чтобы исправить ситуацию.

"Ситуация не очень хорошая, потому что сейчас к нам везде не очень хорошо относятся. Но мы работаем над этим. Россия – самая большая страна в мире, и относиться к нам надо с уважением. Нас не нужно любить. Нас нужно уважать", — заявил Буре.

В сети высмеяли Буре за такую позицию.

В сети высмеяли Павла Буре, который пожаловася на плохое отношение к россиянам в мире

Отметим, в марте прошлого года Буре активно восхвалял путина, называя его "президентом самой сильной страны в мире".

"У нас такой президент, что нужно его советы слушать, тогда не прогадаешь. Это огромная честь играть в одной тройке с президентом самой большой и самой сильной страны в мире", — цитирует Буре "Чемпионат".

Напомним, путин создал Ночную хоккейную лигу, чтобы известные хоккеисты-лизоблюды "раздвигали перед ним ноги". В 2022 году президент рф объявил, что не будет играть в хоккей. В сети предположили, что диктатор "решил отбросить коньки".