При выполнении боевого задания героически погиб чемпион Украины

Спортсмен отдал самое ценное, защищая родину

На войне против российских оккупантов погиб чемпион Украины по панкратиону Евгений "Греплер" Слюсаренко.

Об этом сообщает сайт "Янголи спорту".

С начала полномасштабного вторжения российских войск Евгений в качестве добровольца участвовал в обороне Киева. А с марта 2022 года в составе спецотряда ВСУ продолжил защищать Украину. Сообщается, что боец погиб в селе Ольховка (Харьковская область) еще 22 апреля при выполнении боевого задания. Сообщается, что отряд Слюсаренко уничтожил значительную часть вражеской группировки, которая была причастна к зверствам в Буче. Евгений задержался, чтобы взорвать российский танк, однако имеющееся вооружение оказалось не эффективно против этой модификации. Несколько секунд задержки оказались роковыми. "Греплер" и его группа попали под минометный обстрел, корректировавшийся дроном из воздуха. Уклоняясь от обстрела, его машина наехала на противотанковую мину. Слюсаренко погиб от взрыва мины с тремя собратьями из своего подразделения.

Евгений родился 25 декабря 2001 года в Киеве, в 2019 году закончил обучение в Киевском естественнонаучном лицее № 145 и поступил в Университет Гринченко на специальность "Компьютерные науки". Он увлекался спортом. В 2018 году он стал чемпионом Украины по панкратиону, а в 2019 году стал призером чемпионата Украины по грепплингу.

Герой похоронен 27 апреля в Каневе. 2 июня указом президента Украины Слюсаренко награжден орденом "За мужество" третьей степени.

Напомним, во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб игрок в американский футбол.

Ранее сообщалось, что украинский шахматист героически погиб на войне с россией.